北朝鮮兵が亡命者を追って越境　韓国軍は警告射撃も「異常なし」と発表

【ソウル聯合ニュース】韓国北部の江原道・鉄原地域の南北軍事境界線（ＭＤＬ）付近で北朝鮮の軍人１人が１９日に亡命の意思を持って越境し韓国側に入った際に、これを追ってきたとみられる兵士２人も越境したことが２４日、軍消息筋の話で分かった。２人は韓国軍の警告射撃を受け引き返したという。

武装した北朝鮮兵２人は境界線を越え、韓国側最前線の監視所まで２００メートルの地点に迫ったという。

韓国軍が警告放送後、手続きに従って警告射撃を実施したところ、２人は北朝鮮側に戻った。

韓国軍は北朝鮮兵２人をＭＤＬから８５０メートル、監視所まで２００メートルの地点で識別したという。

消息筋は「該当の監視所は北側に山があって草が茂っているため監視範囲が制限され、北の兵士がＭＤＬを越えた時点では認識しなかった」と説明した。

北朝鮮兵１人の亡命を巡り、韓国軍合同参謀本部は１９日、北朝鮮軍に「特異動向はない」と発表していたが、同兵士を追跡してきた兵士２人の越境という特異動向があったことになる。

これについて合同参謀本部側は「兵士の亡命は午前７時で、武装した北の兵士２人が韓国監視所の前で識別されたのは午後２時ごろで７時間ほど差があり、追跡者なのか明確ではなく、合同参謀本部の判断によって情報を公開しなかった」と説明した。

ただ、武装した北朝鮮兵に警告射撃を実施したとする緊迫した状況を公開しなかったのは、北朝鮮を刺激しないためとの見方もある。