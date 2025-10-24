［韓流］ＨＹＢＥと孫興ミン所属チームがパートナーシップ　米国で韓国文化アピールへ

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）などを擁するエンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）は２４日、サッカー韓国代表のＦＷ孫興ミン（ソン・フンミン）が所属する米プロリーグＭＬＳのロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）とパートナーシップを締結し、韓国文化を紹介するイベントを開催すると発表した。

ＨＹＢＥがＭＬＳのチームとパートナーシップを結ぶのは今回が初めて。孫は今年８月にイングランド・プレミアリーグのトットナムからＬＡＦＣに移籍した。

ＨＹＢＥは今月２９日（現地時間）にＬＡＦＣのホームスタジアム、ＢＭＯスタジアムで開催される「アウディ２０２５ＭＬＳカッププレーオフ」で現地のスポーツファンに韓国文化の魅力をアピールする。

試合中のＢＧＭとしてＫ―ＰＯＰが流れ、ＢＴＳやＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）など所属アーティストの曲に合わせて照明をともすショーが行われる。現地の韓国料理店では、コリアンタウンの文化からインスピレーションを得たフュージョン韓国料理が提供される。

ＨＹＢＥ創業者の房時赫（パン・シヒョク）取締役会議長は「音楽とスポーツの共通点は言語や地域を越えて人々を一つに結ぶ力があるということ」とし、「韓国をはじめとする多様な文化が共存するロサンゼルスでＬＡＦＣおよびＭＬＳと初めて協業することになり、感慨深い」と述べた。