［韓流］ＮｅｗＪｅａｎｓ育ての親　芸能事務所設立

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の育ての親として知られ、昨年ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所、ＡＤＯＲ（アドア）の代表取締役を解任されたミン・ヒジン氏が芸能事務所「ｏｏａｋ」を設立したことが２４日、分かった。

芸能関係者によると、同事務所は今月１６日に設立された。事業目的は芸能人マネジメント代行業、音楽制作・音盤制作・音楽および音盤流通業、ブランドマネジメント代行業、広告代行業など。

ミン氏が昨年１１月にＡＤＯＲの社内取締役を辞任後、公に新たな動きを見せたのは初めて。

韓国の大手芸能事務所、ＳＭエンタテインメント出身のミン氏は２０１９年に最高ブランド責任者（ＣＢＯ）としてＨＹＢＥに移り、ＨＹＢＥ新社屋のブランディングやデザインを手掛け、ＮｅｗＪｅａｎｓのプロデュースを統括した。

しかし、昨年４月にＨＹＢＥがＡＤＯＲの経営陣に対する監査に着手したことでミン氏はＨＹＢＥと対立。同８月にＡＤＯＲの代表取締役を解任され、同１１月には社内取締役からも退き、ＡＤＯＲとＨＹＢＥを完全に去った。

ミン氏は当時、「今後、私が繰り広げていく新しいＫ―ＰＯＰの道のりにも多くの関心を持ってもらいたい」と表明し、活動を続けていく意向があることをほのめかしていた。