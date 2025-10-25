韓国のケランパン、米CNN「世界最高のパン50選」入り

韓国で秋の代表的なストリートフードとして親しまれるケランパンが、米CNNによる「世界最高のパン50選」に選ばれた。

CNNは18日、世界50カ国を象徴する代表的なパンを選定したが、韓国を代表するパンとしてはケランパンを挙げた。

【写真】韓国のケランパン

CNNはケランパンを「Gyeran-ppang」と表記し「文字通り、卵のパン（egg bread）だ。一つ一つに宝物が隠れており、パンの中に焼いた卵が丸ごと入っている」と説明した。

さらに「ケランパンはソウルの街中でよく見かける人気メニューだ。朝ごはんとして食べるなど、いつでも温かく楽しめる食べ物」とつづった。その上で「ハム、チーズ、刻みパセリを入れ、甘じょっぱい味にアクセントを加えたこの間食は、長い冬におなかをしっかり満たしてくれる」と説明した。

日本からは、パンの中にカレーを入れてコロッケのように揚げた「カレーパン」が、中国からはパンの中に四川トウガラシ、肉、野菜などを入れて焼いた焼餅（シャオピン）が選ばれた。

ほかにも、フランスはバゲット、イタリアはチャバタ、米国はビスケット、アルメニアはラバッシュ、アフガニスタンはボラニ、バングラデシュはルティ、ブラジルはポンデケージョなど、それぞれの国を代表するパンが紹介された。

