アップル販売店員の「Sam Sung」さん　ネットミーム化したスコットランド出身男性が改名手続き

【NEWSIS】米アップルの元社員が自身の名前のためにインターネット上でからかわれ、とうとう改名した。この元社員の名前は「サム・スン（Sam Sung）」さんだった。英紙デイリー・メールが23日（現地時間）に報道した。

報道によると、英スコットランド出身のアップル元社員サム・スンさん（36）はこのほど、「サム・ストゥルアン（Sam Struan）」という新しい名前に変える法的手続きを終えたとのことだ。

ストゥルアンさんは2012年、カナダ・バンクーバーのアップル販売店で働いていた時、名刺の写真がネット上に広まり、話題になった。

名刺にはアップルのロゴの横に「Sam Sung Specialist」と書かれている。「Sam Sung」はアップルのライバルで韓国の大手企業グループ「サムスン（SAMSUNG）」と同じつづりだ。この皮肉な組み合わせはあっという間にネットミームになった。

ストゥルアンさんは「優れた業績を立てたから私の名前が有名になったのではない。ただネット上の冗談で話題になるのが嫌だった」と改名理由を説明した。

今は転職して採用コンサルタントをしているストゥルアンさんは「採用コンサルタントとして、私ならではのブランドを構築するため、既によく知られている名前である『サム・スン』ではなく、新しい名前に変えることを決心した」と語った。

カン・セフン記者