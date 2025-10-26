李大統領がマレーシアに向け出発　ＡＳＥＡＮ首脳会議出席へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２６日、マレーシアで開かれる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、京畿道・城南のソウル空港（軍用空港）から専用機で同国に向け出発した。ＡＳＥＡＮ関連会議から韓国でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の関連会合まで、いわゆる「首脳外交のスーパーウイーク」が始まることになる。

李大統領はこの日から１泊２日の日程でマレーシアを訪問する。

多国間の外交舞台に出席するのはカナダでの主要７カ国（Ｇ７）首脳会議、米ニューヨークでの国連総会に続き、３回目。

韓国・ＡＳＥＡＮ首脳会議では、韓国とＡＳＥＡＮの包括的な戦略的パートナー関係の発展に向けた構想を表明する。ＡＳＥＡＮプラス３（韓中日）首脳会議ではＡＳＥＡＮと韓中日３カ国の協力強化を訴える見通しだ。

ＡＳＥＡＮプラス３首脳会議では２１日に就任した日本の高市早苗首相と初対面するとみられる。

トランプ米大統領もＡＳＥＡＮ会議に出席するため、２９日に予定されている韓米首脳会談を前に対面する可能性もある。

このほか、カンボジアのフン・マネット首相と首脳会談を行い、両国の関係発展やフィッシング詐欺への対応などについて協議する。カンボジアでは特殊詐欺の犯罪組織により韓国人が拉致・監禁される事件が相次いでいる。

ＡＳＥＡＮ関連首脳会議は２８日までだが、李大統領は２７日にマレーシアのアンワル・イブラヒム首相との会談後、韓国南東部・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の準備のため、帰国の途に就く予定だ。