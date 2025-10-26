李大統領がマレーシア到着　ＡＳＥＡＮ関連会議出席へ

【クアラルンプール聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２６日（現地時間）、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議が開かれるマレーシアの首都クアラルンプールに到着した。２７日まで滞在する。

この日は現地の韓国人と夕食会を兼ねた懇談会を開く。２７日午前はカンボジアのフン・マネット首相と首脳会談を行う。カンボジアでは特殊詐欺の犯罪組織により韓国人が拉致・監禁される事件が相次いでおり、対応策などについて話し合う。

同日午後の韓国・ＡＳＥＡＮ首脳会議では、韓国とＡＳＥＡＮの包括的な戦略的パートナー関係の発展に向けた構想を表明する。ＡＳＥＡＮプラス３（韓中日）首脳会議ではＡＳＥＡＮと韓中日３カ国の協力強化を訴える見通しだ。

また李大統領は今年のＡＳＥＡＮ議長国、マレーシアのアンワル首相と首脳会談を行い、両国の協力強化策について話し合う予定だ。

ＡＳＥＡＮ関連首脳会議は２８日までだが、李大統領はアンワル氏との会談後、韓国南東部・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の準備のため、帰国の途に就く予定だ。

残りの日程は趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官と産業通商部の呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長が担うという。