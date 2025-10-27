韓国の主な週間日程（２７日～１１月２日）

◇２７日（月）

▲李在明（イ・ジェミョン）大統領、マレーシアで東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議などに出席

▲サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、就任３年

◇２８日（火）

▲閣議（９：００）

▲アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）最高経営責任者（ＣＥＯ）サミット（～３１日、慶州）

▲李大統領、ＡＰＥＣ首脳会議が開かれる慶州入り

◇２９日（水）

▲ソウル・梨泰院で起こった雑踏事故から３年、犠牲者１５９人の追悼式（１０：２０）

▲ＡＰＥＣの外交・通商合同閣僚会議（ＡＭＭ）（～３０日）

▲韓米首脳会談

◇３０日（木）

▲ガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）のメンバー５人を相手取って所属事務所ＡＤＯＲ（アドア）が起こした専属契約有効確認訴の判決（９：５０、ソウル中央地裁）

▲資本市場法違反罪などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏の公判（１０：１０、ソウル中央地裁）

▲「非常戒厳」を巡り内乱首謀罪などに問われた尹錫悦前大統領の公判（１０：１０、ソウル中央地裁）

◇３１日（金）

▲ＡＰＥＣ首脳会議開幕（～１１月１日、慶州和白コンベンションセンター）

◇１１月１日（土）

▲韓中首脳会談

◇２日（日）

▲特になし