「ユーチューブの自動再生機能のせい」　給食中に金於俊番組上映で物議、学校側が反論　／釜山

釜山のある高校で給食の時間にユーチューブのチャンネル「金於俊（キム・オジュン）の謙遜はつらいよ ニュース工場」を上映したという報道がなされ、物議を醸すや、保守系野党「国民の力」の韓東勲（ハン・ドンフン）元代表が「強制視聴させては駄目だ」と批判した。学校側は「意図的に流したわけではなく、ユーチューブの自動再生機能によって偶然、当該番組が流れた」と釈明した。

【写真】「韓東勲代表射殺計画、友邦国が情報提供」 韓国国会で証言する参考人・金於俊

韓・元代表は24日午前、フェイスブックを通して「高校の給食の時間に韓東勲のライブ配信を流してはいけないように、金於俊のユーチューブを流して『強制視聴』させては駄目だ」「常識だ」とコメントした。

さらに「高校生に、食事の時間に金於俊のユーチューブを強制視聴させたからといって、（進歩〈革新〉系与党の）共に民主党の支持者にはならない」「『食事の時間』にあんなものを見せられたら、嫌悪感と反感しか浮かばないだろう」と語った。

韓・元代表が添付した記事には、釜山のある高校で最近、給食の時間に食堂のテレビを通して「金於俊の謙遜はつらいよ ニュース工場」を上映したという内容と共に、写真が載っていた。「金於俊の謙遜はつらいよ ニュース工場」は、進歩系ユーチューバーの時事番組で、与党の主な人物が多数出演したことがある。

これを受けて一部では、学校側が教育の中立性を毀損（きそん）した、という指摘が出た。教育基本法6条には「教育は教育本来の目的に基づいて運営されなければならず、政治的・党派的または個人的偏見を広める方便として利用してはならない」と定めている。

保守系野党「改革新党」のチョン・イハン・スポークスマンは24日、「生徒たちがなぜ食事の時間に金於俊の顔を見なければならないのか」とし「教師と生徒どちらも、教育空間において政治宣伝動画にさらされたら、教育の中立を崩してしまう」「この問題は保守か進歩かの対立ではない。これは教育の本質を守るのか、政治の道具に転落するよう放置するのかの問題」と語った。

学校側は、動画を意図的に流したわけではなく、ユーチューブの自動再生機能によって自動で別の番組に切り替わったせいだと釈明した。当該高校の関係者は、チョソン・ドットコムの電話取材に対して「金於俊の配信を上映してきたというのは誤った情報」だとし「もともとは生徒たちが好む音楽やニュースを流してやっているのだが、問題の画面はユーチューブの自動再生機能によって、不特定の動画に切り替わったもの」と説明した。その上で「ユーチューブのアカウントをログアウトした状態で利用しており、ことさら特定人のユーチューブアルゴリズムや政治色が反映されたものでもない」と述べた。

また「先の冬休み中に食堂の塗装を全体的に行ったが、写真の壁は塗装をする前のもの」だとし「写真が撮影されたのもかなり前だと推定される」と語った。

パク・ソンミン記者