李大統領　ＡＳＥＡＮとの協力強化を強調＝特殊詐欺犯罪への対応も

【クアラルンプール聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２７日、マレーシアで韓国・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議に出席し、「韓国とＡＳＥＡＮは困難を共に乗り越えた『親しい隣人』のような関係」とし、協力を強化する意向を示した。

ＡＳＥＡＮは韓国の３大貿易相手であると強調。韓国は延べ８５億ドル（１兆３０００億円）の政府開発援助（ＯＤＡ）を通じ、ＡＳＥＡＮの未来に投資したとし、韓国企業は自動車・鉄鋼・電子などでＡＳＥＡＮの産業化と経済成長をけん引していると評価した。

ＡＳＥＡＮとの協力拡大ビジョンの「ＣＳＰ構想」も改めて紹介した。

李大統領は「韓国はＡＳＥＡＮの夢と希望を実現する貢献者（Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｏｒ）、成長と革新の跳躍台（Ｓｐｒｉｎｇｂｏａｒｄ）、平和と安定のパートナー（Ｐａｒｔｎｅｒ）になる」と伝えた。

一方、東南アジアで多発している特殊詐欺問題についても言及した。李大統領はＡＳＥＡＮとの緊密な刑事・司法協力を通じ、解決策を模索すると強調。韓国警察庁はＡＳＥＡＮ警察長官会合（アセアナポール）との捜査協力を通じ、組織的な犯罪を根絶すると強調した。カンボジアでは韓国人学生がカンボジアの詐欺組織に拉致され殺害されたほか、犯罪組織による韓国人の拉致・監禁事件が相次いでいる。