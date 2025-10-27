記事入力 : 2025/10/27 15:18

チョー・ヨンピル　年末年始に全国ツアー開催

【ソウル聯合ニュース】韓国のベテラン歌手、チョー・ヨンピルが全国ツアー「２０２５―２６　チョー・ヨンピル＆偉大な誕生コンサート」を開催する。所属事務所が２７日発表した。

　ツアーは１２月１３、１４日に釜山・ＢＥＸＣＯ、２０、２１日に大邱・ＥＸＣＯ、２７、２８日に仁川・南洞体育館、２０２６年１月３日に光州・金大中コンベンションセンター、９～１１日にソウル・オリンピック公園ＫＳＰＯ　ＤＯＭＥ（オリンピック体操競技場）で開かれる。

　所属事務所はツアーについて、デビュー５７周年を迎えたチョー・ヨンピルの名曲とこれまで積み上げてきた音楽キャリア、華やかな演出などの見どころを楽しむことができると説明した。

　チョー・ヨンピルは今月６日に韓国公営放送局のＫＢＳで秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の特別番組として放送された単独コンサート「光復８０周年大企画―この瞬間を永遠に　チョー・ヨンピル」で大きな話題を集めた。コンサートは国民のための無料公演として９月６日にソウル・高尺スカイドームで開かれた。

　情報分析会社ニールセンコリアによると、同番組の全国視聴率は１５．７％を記録し、秋夕の特別番組のうち１位を記録した。

　チョー・ヨンピルは、国民的関心と声援に応えるため、ツアーの釜山・大邱・仁川公演を１日ずつ追加した。

