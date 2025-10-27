旧統一教会総裁　１２月１日に初公判＝韓国前政権と癒着

【ソウル聯合ニュース】尹錫悦（ユン・ソクヨル）韓国前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告に金品を提供したなどとして逮捕・起訴された世界平和統一家庭連合（旧統一教会）総裁の韓鶴子（ハン・ハクジャ）被告の公判準備手続きが２７日、ソウル中央地裁で開かれ、１２月１日に初公判が開かれることが決まった。

公判準備手続きは初公判に向けて争点や証拠を整理するために開かれる。被告が出席する義務はないが、韓被告はこの日出廷した。

地裁は１１月１８日にもう一度準備手続きを行った後、１２月１日に初公判を開き、週に１～２回裁判を進行する予定と発表した。

金被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは今月１０日、韓被告を起訴した。

起訴状などによると、韓被告は教団の世界本部長を務めた元幹部（逮捕・起訴済み）と共謀し、２０２２年１月に尹氏の側近の１人で最大野党「国民の力」の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）国会議員（逮捕・起訴済み）に政治資金１億ウォン（約１０６６万円）を渡して教団への支援を求めた政治資金法違反の罪のほか、同年４～７月に高級ブランドバッグなどを呪術師のチョン・ソンベ被告（逮捕・起訴済み）を通じて金被告に贈り、教団の事業で便宜を図るよう要請した請託禁止法違反の罪、同年１０月に自身の海外賭博疑惑に関する警察の捜査に備え元幹部に証拠隠滅を指示した証拠隠滅教唆の罪に問われている。