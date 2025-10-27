韓国　きょうのニュース（１０月２７日）

◇李大統領 ＡＳＥＡＮとの協力強化を強調

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２７日、マレーシアで韓国・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議に出席し、「韓国とＡＳＥＡＮは困難を共に乗り越えた『親しい隣人』のような関係」とし、協力を強化する意向を示した。ＡＳＥＡＮは韓国の３大貿易相手であると強調。韓国は延べ８５億ドル（１兆３０００億円）の政府開発援助（ＯＤＡ）を通じ、ＡＳＥＡＮの未来に投資したとし、韓国企業は自動車・鉄鋼・電子などでＡＳＥＡＮの産業化と経済成長をけん引していると評価した。

◇韓国・カンボジア首脳 特殊詐欺対応の「コリア専担班」設置で合意

李在明大統領は２７日、マレーシアのクアラルンプールでカンボジアのフン・マネット首相と会談し、韓国人を狙った特殊詐欺などに対応する「コリア専担班」を設置することで合意した。大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官が記者会見で明らかにした。両国は韓国人を対象にした犯罪に対応するタスクフォース（作業部会）を１１月から運営することで一致し、名称を「コリア専担班」としたという。両国の捜査当局が合同で犯罪の取り締まりや捜査を進める。韓国警察官の派遣規模や具体的な運営方式も近く決める方針だ。

◇韓国高官 慶州ＡＰＥＣに合わせた米朝首脳会談「可能性薄い」

国家安保室の呉玹周（オ・ヒョンジュ）第３次長は２７日、ソウルの韓国プレスセンターで海外メディア向けに記者会見を開き、南東部・慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて米朝首脳が会談する可能性について「極めて薄い」との見方を示した。また、「どのような状況であれ会うこと自体がすべての始まり」とし、李在明大統領は米朝会談に必ず韓国が参加しなければならないと考えているわけではないと述べた。

◇総合株価指数 終値初の４０００超え

週明け２７日の韓国株式市場で、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は前営業日比１０１．２４ポイント（２．５７％）高の４０４２．８３で取引を終えた。ＫＯＳＰＩの終値が４０００を上回ったのは初めて。米中貿易交渉の前進や、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ継続期待などが後押しした。６月２０日の３０００突破から約４カ月での４０００超えとなった。

◇あす朝も冷え込み続く １～５度さらに下がる見込み

この秋一番の冷え込みとなった２７日、各地の朝の気温は朝鮮半島中部地方を中心に５度前後となり、京畿道や江原道の一部地域では氷点下まで下がった。２８日朝にはさらに１～５度下がると予想される。２９日朝も各地の最低気温が１～９度にとどまるが、昼ごろからは１５～２０度まで上がり平年並みになる見込みだ。