尹氏側近の国会議員　きょう初公判＝旧統一教会から違法資金

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権と世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の癒着疑惑に絡み、同教団から違法な政治資金を受け取ったとして政治資金法違反の罪に問われた韓国最大野党「国民の力」の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）国会議員の初公判が２８日、ソウル中央地裁で開かれる。

尹前大統領の側近だった権被告は２０２２年１月に旧統一教会の幹部から、大統領選に立候補した尹氏に組織票を入れる見返りとして教団の支援などを要請され、違法な政治資金１億ウォン（約１０６６万円）を受け取ったとして逮捕・起訴された。

尹氏の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る複数の不正疑惑を捜査する特別検察官チームは８月２８日に権被告の逮捕状を請求。権被告が国会議員であるため「不逮捕特権」により、令状審査を開くには逮捕同意案が国会で可決される必要があったが、９月１１日の本会議で可決された。同月１６日にソウル中央地裁で逮捕状発付の是非を判断する審査が開かれ、地裁は「証拠隠滅の恐れがある」として逮捕状を発付した。

逮捕は不当とする権被告の請求により、逮捕の適法性や身柄拘束の必要性を審査が１０月１日にソウル中央地裁で開かれたが、地裁は釈放を求める権被告の訴え棄却した。