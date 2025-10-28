韓国・慶州でＡＰＥＣのＣＥＯサミット開幕　ジェンスン・ファン氏ら約１７００人参加

【ソウル聯合ニュース】韓国南東部・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、ＡＰＥＣ最高経営者（ＣＥＯ）サミットが２８日、開幕する。

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯら世界を代表する企業トップが参加し、世界の経済課題について話し合う予定だ。大韓商工会議所主催で、３１日まで開かれる。

サミットには世界各国企業のＣＥＯら約１７００人が出席し、▼地域経済統合▼人工知能（ＡＩ）・デジタル転換▼持続可能性▼金融・投資▼バイオ・ヘルス――などを議題に意見交換する。

アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）のマット・ガーマンＣＥＯやメタのサイモン・ミルナー副社長、マイクロソフトのアントニー・クック副社長らが出席する。ファン氏は３１日に特別セッションで演説し、ＡＩやロボティックス、自律走行技術など技術革新や成長に向けたエヌビディアのビジョンを発表する。

韓国からは議長を務める大韓商工会議所の崔泰源（チェ・テウォン）会長（ＳＫグループ会長）やサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長らが出席する。

金融・製造・エネルギー分野からはシティグループのジェーン・フレイザーＣＥＯ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）のホアキン・デュアトＣＥＯ、ＪＰモルガンのダニエル・ピント副会長、丸紅の大本晶之社長、中国寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）の曽毓群董事長らも出席。国際通貨基金（ＩＭＦ）のクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のマティアス・コーマン事務総長ら国際機関のトップ級も参加する。

また、米国のトランプ大統領が２９日、特別演説を行う。中国の習近平国家主席や日本の高市早苗首相らも特別セッションを設ける可能性がある。

大韓商工会議所はサミットに合わせ、韓国のソフトパワーをＰＲするさまざまなイベントも開く。伝統酒フェアや韓国コスメの「Ｋビューティー」体験館なども設けた。