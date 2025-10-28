韓国７～９月期のＧＤＰ１．２％増　消費・投資回復し輸出も好調

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が２８日発表した７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）は前期比１．２％増加した。消費と投資が回復するとともに輸出の好調も続き、昨年１～３月期（１．２％）以来１年半ぶりの高水準を記録。韓銀が８月に予想した１．１％を上回った。

四半期ベースの成長率は昨年１～３月期に１．２％増加したが、４～６月期には０．２％減少。７～９月期と１０～１２月期はいずれも０．１％増にとどまり、今年１～３月は０．２％減と再びマイナス成長に転じた。４～６月は０．７％の増加に成功し、７～９月期も成長傾向を維持した。

７～９月期の成長率を部門別にみると、民間消費は１．３％増加し、乗用車、通信機器などの財貨と飲食店・医療などサービス消費のいずれも増加した。政府消費も物件費や健康保険給付の支出を中心に１．２％増加した。

民間消費は２０２２年７～９月期（１．３％）以来３年ぶり、政府消費は同年１０～１２月期（２．３％）以来２年９カ月ぶりの高水準となった。

設備投資も半導体製造装置など機械類がけん引し、２．４％増えた。

輸出も半導体や自動車などが好調で１．５％増加した。輸入も機械、装備（装置・設備）、自動車などを中心に１．３％増えたが、増加率は輸出に比べると低かった。

一方、建設投資は建物建設の不振などで０．１％後退し、６四半期連続でマイナス成長を記録した。

７～９月期の成長率に対する寄与度をみると、内需と輸出から輸入を差し引いた純輸出がそれぞれ成長率を１．１ポイント、０．１ポイント押し上げた。なかでも内需の寄与度は４～６月期（０．４ポイント増）から大幅に改善した。内需のうち、民間消費と政府消費、設備投資の寄与度はそれぞれ０．６％、０．２％、０．２％で成長を主導した。

７～９月期の実質国内総所得（ＧＤＩ）は０．７％の増加で、ＧＤＰ増加率（１．２％）を下回った。