渡航した韓国人の事件増加巡り専門部署設置で合意　韓国・カンボジア首脳会談

李在明（イ・ジェミョン）大統領とカンボジアのフン・マネット首相は27日（現地時間）にマレーシアのクアラルンプールで首脳会談を行い、韓国人が関係する事件を専門に担当する共同タスクフォース（機動部隊）「コリア専担班」を設置し11月から活動を開始することで合意した。

ASEAN（東南アジア諸国連合）関連の首脳会議に出席するためマレーシアを訪問中の李在明大統領は同日、クアラルンプール市内のホテルでカンボジアのフン・マネット首相と首脳会談を行った。フン・マネット首相は会談で「先日は1人の韓国人大学生が犠牲になる不幸な事件が起こった。深い哀悼の意を伝える」とした上で「カンボジア警察も直ちに捜査を開始し犯人を逮捕した」「詐欺グループを追跡するため韓国と協力している」と述べた。

李在明大統領は「大韓民国では現在詐欺犯罪の影響で国民全体が非常に神経質になっている」「（犯罪対策で）カンボジア政府による大韓民国国民への特別な配慮に心から感謝したい」と応じた。

韓国大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は「韓国人が関係する事件を専門に担当するコリア専担班が11月から活動を開始することで両首脳は合意した」「専担班への韓国警察官派遣と運営方式について早期に確定することで一致した」と明らかにした。姜由楨報道官によると、韓国人専担班設置を受け李在明大統領はプノンペンなど一部地域に対する渡航情報の危険レベルを下げる方向で検討を指示する考えを伝えたという。

その後開催された韓国とASEANの首脳会議で李在明大統領は「韓国の警察庁はアセアナポール（ASEAN加盟国警察機関の交流枠組み）との捜査協力により組織犯罪の拠点を根絶したい」との考えを示した。ASEANプラス3（韓国、中国、日本）首脳会議で李在明大統領は「最近は特殊詐欺が組織犯罪拠点を中心に国境を越えて多くの国民にとって脅威になっている」「ASEANプラス3がこの問題に関心を持つことを期待している」と述べた。

李在明大統領は同日行ったマレーシアのアンワル・イブラヒム首相との首脳会談でマレーシアとの自由貿易協定（FTA）締結で合意した。マレーシアは韓国にとって12番の貿易相手国で、今回のFTA合意により特に自動車や鉄鋼分野での韓国からの輸出拡大が期待されている。李在明大統領は1泊2日のASEANでの日程を終え帰国の途に就いた。

クアラルンプール＝キム・テジュン記者