１～９月の食品輸出額が過去最高　即席麺・ノリなど人気＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国関税庁は２８日、今年１～９月の韓国食品の輸出額は前年同期比８．９％増の８４億８０００万ドル（約１兆２９５０億円）で、同期として過去最高を記録したと発表した。

韓国食品の輸出は２０１６年（６０億６０００万ドル）から昨年まで９年連続で増加した。

１～９月の食品輸出を品目別に見ると、加工食品（５２億ドル）が６．７％増加し、輸出額全体の６１．３％を占めた。

水産物は１１．２％増の２３億３０００万ドルで、畜産物（２億８０００万ドル、５０．３％増）、農産物（６億６０００万ドル、５．６％増）、林産物（２０００万ドル、２４．６％増）など全体的に増加した。

詳細品目では即席麺（１１億３０００万ドル、２４．５％増）とノリ（８億８０００万ドル、１４．０％増）が増加をけん引した。即席麺とノリの輸出額は約２０億ドルに上り、全体の４分の１を占めた。

菓子類（５億７０００万ドル、２．０％増）、コーヒー調製品（２億８０００万ドル、１５．８％増）、ソース類（３億１０００万ドル、７．２％増）、各種飲料（５億２０００万ドル、２．６％増）なども増加傾向を示した。

国別では米国（１６億ドル、１８．９％）、中国（１５億ドル、１７．７％）、日本（１１億６０００万ドル、１３．７％）が輸出全体の５０．２％を占めた。国別の輸出増加率は米国が１３．１％、中国が１２．５％、日本が６．７％。

輸出上位１０カ国のうち９カ国がアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）加盟国で、韓国を除く２０の加盟国への輸出が全体の８１．５％を占めた。

関税庁は、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のヒットや南東部・慶州で今週開かれるＡＰＥＣ首脳会議が韓国食品への関心とブランド認知度にも肯定的な影響を与えるだろうとして、韓国食品輸出企業に対する支援を強化すると説明した。