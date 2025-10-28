ＡＰＥＣの「海上ホテル」　日本人ら約１千人宿泊するクルーズ船２隻が韓国入港

【浦項聯合ニュース】韓国南東部の慶尚北道慶州市で３１日に開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の関連行事などに出席する経済関係者の宿泊先となるクルーズ船２隻が２８日午前、同道浦項市の迎日湾港に到着した。

２５０室規模の「イースタンビーナス」、８５０室規模の「ピアノランド」の両船はＡＰＥＣ期間中、中国や日本など各国の経済関係者の宿泊先として利用される。

大韓商工会議所は２８日から３１日まで、慶州で「ＡＰＥＣ ＣＥＯ（最高経営責任者）サミット」を開催する。今回の会議にはＡＰＥＣ加盟２１カ国の首脳級１６人と世界的企業のＣＥＯ約１７００人が出席する。このうち約１０００人がクルーズ船に滞在し、迎日湾港と慶州を行き来する。

７万トン級、全長２６０メートルで大型空母並みの規模のピアノランドと２万６０００トン級、全長１８３メートルで軽空母並みの規模のイースタンビーナスには、レストラン、バー、プール、大浴場、ジム、売店、劇場、図書館、会議室、ランドリーなど多様な施設を備えている。

浦項市は来月１日まで、滞在客向けのさまざまなイベントを開催する。２９日には迎日台海水浴場で花火ショーが行われ、松島海水浴場では３１日から１１月１日まで「海洋美食祭り」、１１月１日には伝統火祭り「落火ノリ」とミニ花火ショーが開かれる。