12歳の息子が学校に行っている間に引っ越した母親、児童放置容疑で訴追される　／米テキサス州

【NEWSIS】米テキサス州で、息子が学校に行っている間に家財道具をまとめてこっそり引っ越した母親が、児童放置の容疑で訴追された。

米メディア「ピープル」など海外メディアが10月25日（現地時間）、報じた。それによると、現地警察は米テキサス州コーペラス・コーブに住むエリカ・ルネ・サンダース容疑者を児童放置（15歳未満の子どもを故意に放置）の容疑で訴追した。

サンダース容疑者は12歳の息子と一緒にアパートに住んでいたが、息子が学校に行っている間に荷物をまとめて引っ越してしまい、このことを息子に伝えなかった容疑が持たれている。

息子がスクールバスから降りて家に入ったところ、荷物が全てなくなっており、家族が引っ越してしまった後だったという。これを知った息子の学校の校長は、コーペラス・コーブの警察署に通報した。

息子は警察の事情聴取に対し「いつか引っ越すという話はしていたが、それがいつなのかは聞いていなかった」と説明したという。

近所に住むある住民は、警察に対し、サンダース容疑者と交際相手のケビン・ドウェイン・アダムス容疑者がこれまで何度も子供を家の外に追い出したことがあったと話しているという。

サンダース容疑者は警察に対し、自分の兄（息子のおじ）が学校に息子を迎えに行く予定だと主張したが、警察が「おじ」の連絡先や詳細な情報を求めると、情報提供を拒否した。

また、交際相手のアダムス容疑者は警察に対し「サンダースの息子を『おじ』のところに連れていく」と言いながらも、何時間もの間、何もせずに放置していたという。

最終的に警察は、男児を児童保護サービス局（CPS）に通報し、CPSの指示に従ってアダムス容疑者に男児を引き渡すことにした。

ところが、アダムス氏は新しい住所を明かすことを拒否し、警察は公共料金の支払い記録を通じてアダムス氏らの居住地を突き止めたという。

その後、アダムス氏は自身の新居で男児の引き渡しを受けた。アダムス氏はこのとき、警察に対し「仮にサンダースに逮捕状が出ていたら子どもを引き受けない」と言っていたという。

警察は結局、サンダース、アダムスの両容疑者をともに逮捕した。警察は二人の取り調べを行った上で送検したという。

サンダース容疑者の容疑はテキサス州法で3級の重犯罪に該当する。

チェ・ヒョンホ記者