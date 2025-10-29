各国の外相ら慶州に集結　きょうからＡＰＥＣ閣僚会議＝韓米日会談も

【慶州聯合ニュース】アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開かれる韓国南東部・慶州で２９、３０日の両日、ＡＰＥＣ閣僚会議（ＡＭＭ）が開かれ、加盟国の外相と貿易担当相が参加する。

２１の加盟国・地域の閣僚は２９日午後に開かれる夕食会に出席し、３０日に本会議を開く。

本会議では２７～２８日に開かれた最終高級実務者会合（ＣＳＯＭ）での議論をもとに、３１日から始まる首脳会議の最終的な準備を進める。

ＡＰＥＣ首脳らの合意文書「慶州宣言」とは別に、ＡＭＭ共同声明を採択する方針で、「慶州宣言」とＡＭＭ共同声明に盛り込む内容などを巡る交渉が並行して進められているという。

ＡＭＭに出席する各国の閣僚による２国間会合や多国間会合も活発に行われる見通しだ。

首脳に伴って来韓するルビオ米国務長官と日本の茂木敏充外相は２９日午後、趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官を交えて韓米日外相会談を開催する。先月末に米ニューヨークで開かれた国連総会の高官級会議に合わせて開かれて以来約１カ月ぶりでの開催となる。

韓米日首脳会談の開催が難しいと予想されるなか、３カ国外相会談は協力のモメンタムをつなげることになるとみられる。

先月のニューヨークでの３カ国外相会談では共同声明が採択され、「北朝鮮の完全な非核化に対する確固たる意志を改めて確認」したとの文言が入ったが、今回の会議で３カ国が北朝鮮政策での堅固な協力を改めて確認できるか注目される。

また中国の習近平国家主席が３０日に来韓するのを前に対中政策に関する意見交換も行われるかどうかに関心が集まっている。