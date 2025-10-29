大谷翔平がまた「下手な漫画」、WS第3戦で2本塁打・2二塁打・5打席連続四球

28日（韓国時間）、ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによる米大リーグ（MLB）ワールドシリーズ（7戦4先勝制）第3戦が行われた米ロサンゼルスのドジャー・スタジアム。延長18回、6時間39分にわたる死闘を終わらせたのは今回もフレディ・フリーマン（36）だった。昨年のワールドシリーズ第1戦でサヨナラ満塁本塁打によりドジャースに勝利をもたらしたフリーマンは、同日の18回裏、先頭打者として打席に入り、センターフェンスを越えるソロ本塁打を放ち、ロサンゼルスの夜に大歓声が上がった。ドジャースが6－5で勝ち、シリーズ戦績を2勝1敗とした。

【写真】「OHTANI」の上に輝くMLB黄金ロゴ

延長に突入するまでは大谷翔平の「ワンマンショー」が繰り広げられた。1番・指名打者（DH）として出場した大谷は、1回の二塁打に続き、3回は2－0と突き離すソロ本塁打を放った。2－4とリードされていた5回には1点を追加する二塁打を放ち、7回には5－5とするソロアーチを描いた。これは大谷にとってポストシーズン8本目のホームランであると同時に、コーリー・シーガーが立てたドジャースの1ポストシーズン最多ホームラン記録と肩を並べる大記録だ。その後は4申告敬遠を含め計5四球を得た。

この日、大谷は9打席で4打数4安打（2本塁打）、5四球（うち申告敬遠4回）、3得点、3打点を記録した。ワールドシリーズ1試合で4長打（2本塁打と2二塁打）は1906年以来119年ぶりで、9出塁・申告敬遠4回・5四球はいずれもワールドシリーズ1試合における新記録だ。

両チームは29日、同じドジャー・スタジアムで第4戦を行う。ドジャースは大谷、ブルージェイズはシェーン・ビーバーが先発する。

ヤン・スンス記者