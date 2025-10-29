李大統領　「多国間主義・連帯」強調＝ＡＰＥＣのＣＥＯサミットで演説

【慶州聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２９日午前、南東部・慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットで特別演説を行い、「韓国はＡＰＥＣ議長国として、危機に立ち向かい多国間主義的な協力の道を導く」と強調した。

李大統領は「保護貿易主義や自国優先主義が台頭し、当面の生存が急務となった時代に協力や共生、包容的な成長は空虚に聞こえるかもしれない」としながらも、「こうした危機だからこそ連帯の枠組みであるＡＰＥＣの役割は一層輝くと思う」と表明した。そのうえで「協力網（サプライチェーン）協力がその核心」とし、「人的・物的制度の連携こそＡＰＥＣの成長の基盤となる」と訴えた。

また、「『すべての人のための人工知能（ＡＩ）』というビジョンがＡＰＥＣのニューノーマル（新たな常態）として位置づくことを期待する」とし、「韓国は今回の（ＡＰＥＣ）首脳会議でＡＩイニシアティブを提案する」と紹介した。

米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」にも言及し、「（作品では）アイドルとファンが闇を退ける『魂門』を完成させるため、強く連帯する。連帯と協力こそが私たちをより明るい未来に導く秘訣」と改めて連帯を強調した。