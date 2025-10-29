トランプ大統領「焦点は中国」　金正恩氏との会談断念か

【慶州聯合ニュース】トランプ米大統領は２９日、訪問先の日本から韓国に向かう大統領専用機で記者団に対し、北朝鮮がトランプ氏の訪韓前日にミサイルを発射したことについて特に意味を与えず、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）との会談に改めて意欲を示した。

トランプ氏は「彼は数十年間ミサイルを発射してきた」として、「私は彼と常に良い関係を持っている。ある時点で彼に会う。ご存じの通り、彼はとても忙しい」と言及した。

今回の訪韓中に金正恩氏と会談するかどうかに関しては、「分からない。私は彼らが（会談を）望んでいると思うし、私も望んでいる」としつつ、「だが、中国にも集中したい。われわれの焦点はあすの中国（との首脳会談）」と述べた。

そのうえで、「ある時点、遠くない将来に北朝鮮と会う」と述べ、今回の訪韓中に金正恩氏と会談するのは現実的に困難との認識を示した。

トランプ氏はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）関連会合に出席するため、２９日から３０日まで韓国に滞在する。３０日に中国の習近平国家主席と会談する予定だ。

北朝鮮の朝鮮中央通信は２９日、朝鮮半島西側の黄海で２８日に巡航ミサイルを試射したと報じた。