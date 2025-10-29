フォロワー37万人の美女インフルエンサー（23）、麻薬組織のボスだった　／ブラジル

【NEWSIS】ブラジルの女性インフルエンサーが、麻薬密売や資金洗浄をする組織の元締めだったことが分かり、警察に逮捕された。

米紙ニューヨーク・ポストが10月24日（現地時間）、報じた。それによると、インスタグラムで37万人のフォロワーを抱えるインフルエンサーのメリッサ・サイド容疑者（23）は、麻薬流通・資金洗浄の容疑で逮捕され、取り調べを受けているという。

サイド容疑者は、ブラジルのバイーア州とサンパウロ一帯で、違法薬物を密輸して流通させた疑いが持たれている。また、SNS（交流サイト）でフォロワーに対し、法の網をかいくぐる方法をアドバイスしていたことも分かった。サイド容疑者はかつて空港でも麻薬所持容疑で逮捕されたことがあるという。

ブラジル北東部バイーア州の警察は先ごろ、サイド容疑者が所有する物件5カ所に強制捜査に入った。その後サイド容疑者は行方をくらましていたが、知人の家に潜伏していたところを逮捕された。

ブラジル国務省の麻薬密売防止担当、エルナンデス・ジュニア局長は「今回の作戦の目標は麻薬密売を取り締まることであり、主要なターゲットは麻薬犯罪を助長するデジタルインフルエンサー」とした上で「サイド容疑者がサンパウロ地域で麻薬を供給していたことも確認された」と説明した。

サイド容疑者は現在、勾留された状態で裁判を待っており、有罪が確定すれば最大で懲役25年の刑が宣告される可能性がある。

キム・ゴンミン記者