韓中暫定水域内に構造物を無断設置した中国当局が韓国調査船を妨害、韓国海警はTV朝鮮の取材クルー阻止【独自】

【TV朝鮮】（アンカー）

中国が西海の構造物に関連して韓国側を脅すレベルが、限界を超えたという指摘です。先月、韓国の調査船を中国海警が阻止し、「なぜ来たのか」と尋ねながら接近していた事実が、後になって判明しました。西海侵奪と見なすほかありませんが、イ・テヒョン記者の独自取材です。

【写真】TV朝鮮の取材クルーを阻止する韓国海警

（記者リポート）

西海暫定措置水域に中国が設置した鉄骨構造物です。

中国は「サケの養殖場」だと主張していますが、実際にはダイバーなどが活動している様子が、今回の国政監査でも公開されました。

（深藍1号の関係者〈中国CCTVの報道〉）

「この施設物は養殖場です。2017年から現在まで運営し続けてきました」

ところが、韓国の海洋調査船「オンヌリ号」が9月24日に西海構造物近くで中国海警と対峙（たいじ）していた事実が、後になって判明しました。

当時、中国側の海警船2隻がオンヌリ号に8キロまで接近してきて、無線を通して「何の用事で来たのか。どういう調査をしたのか」と追及したことが把握されました。

（オンヌリ号関係者）

「どういう調査をしているのかくらいの問い合わせをするんです。普通、私どもは対応していません」

その後、韓国海警1隻が支援しましたが、中国海警はオンヌリ号が水域から離れるまで15時間、監視していました。

今年5月には、西海構造物を取材しようとしていたTV朝鮮の取材陣を韓国海警が止めましたが、その際の理由は「中国側が軍事訓練をするとして航行禁止を通知したから」でした。

（海警関係者）

「航行に支障があって危険や、何かあることになれば、中国海洋局から通知が来ます。操業を控えるとか」

外交部（省に相当）は、オンヌリ号の件に関連して「中国側の直接的妨害はなく、韓国の調査船も調査活動を正常に完了した」とだけ明かしました。TV朝鮮、イ・テヒョンがお伝えしました。

（2025年10月28日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）