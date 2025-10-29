トランプ氏　金正恩氏との会談「タイミング合わず」＝対話再開へ努力

【ワシントン聯合ニュース】トランプ米大統領は２９日、韓国南東部・慶州で李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、今回のアジア歴訪中に北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）との会談日程を決められなかったとした上で、今後も北朝鮮との対話再開に向けて努力するとの立場を示した。

トランプ氏は会談の冒頭、「私は朝鮮半島で皆さん（韓国と北朝鮮）が公式に戦争状態であることを知っており、その全てを正すためにわれわれに何ができるかを確認したい」とし、「われわれが合理的な何かをできるか確認するためにあなた（李大統領）、あなたのチーム、そして他の多くの人々と共に一生懸命努力する」と述べた。

また「私は金正恩氏のことをよく知っている。われわれはとてもうまくやっている。本当にタイミングを合わせられなかった」と明らかにした。

今回のアジア歴訪中、トランプ氏は記者団に対し金正恩氏に会いたいとのメッセージを繰り返したが、北朝鮮から肯定的な反応を得ることはできなかった。

トランプ氏はまた、３０日に予定される中国の習近平国家主席との首脳会談については「彼に会うのを楽しみにしている。今回の訪問はそれが焦点だった」と述べた。