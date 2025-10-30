サムスン電子　７～９月期の営業益３２．５％増＝最先端ＨＢＭなど半導体好調

【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子が３０日発表した７～９月期の連結決算によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比３２．５％増の１２兆１６６１億ウォン（約１３００億円）だった。

今回の営業利益は、韓国金融経済情報メディアの聯合インフォマックスが取りまとめた市場予想の１０兆４８３２億ウォンを１６．１％上回った。

売上高は前年同期比８．８％増の８６兆６１７億ウォンで、四半期ベースで過去最高を記録した。純利益は２１．０％増の１２兆２２５７億ウォン。

半導体事業を担うデバイスソリューション（ＤＳ）部門は、ＨＢＭ（広帯域メモリー）の第５世代に相当する最先端「ＨＢＭ３Ｅ」とＳＳＤ（ソリッド・ステート・ドライブ）の販売が拡大し、四半期として最高の売上高を達成した。売上高は３３兆１０００億ウォン、営業利益は７兆ウォンだった。

モバイル・家電を担うデバイス・エクスペリエンス（ＤＸ）部門はフォルダブル（折り畳み）スマートフォンの新モデル発売効果とフラッグシップスマートフォンの販売堅調により売上高４８兆４０００億ウォン、営業利益３兆５０００億ウォンを記録した。

研究開発費は２６兆９０００億ウォンで、７～９月期の累計としては過去最高となった。

サムスン電子は、前期に比べウォン高・ドル安となったことでドル建て取引の割合が高いＤＳ部門の業績にやや否定的影響があったが、ＤＸ部門には一部肯定的影響があり、営業利益全体に及ぼす影響は微々たる水準だったと説明した。