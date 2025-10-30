韓国・ピンクフォンカンパニー　ＴＢＳと新アニメシリーズ共同製作

【ソウル聯合ニュース】幼児・子ども向け教育ブランド「ピンキッツ」を展開する韓国コンテンツ企業のザ・ピンクフォンカンパニーは３０日、日本のＴＢＳテレビと新シリーズアニメ「キキとポップ（ｋｉｋｉｐｕｐｐｕｐ」」を共同製作したと発表した。

「キキとポップ」は、自信満々な猫の「キキ」と楽天的な犬の「ポップ」、いたずら好きなライバル犬「ベックス」が繰り広げるエピソードを描く。子どもたちが感情を理解し、共感する方法を自然に学べるようにした作品で、教育性とエンターテインメント性を同時に追求した。約３分のストーリーで構成され、韓国語、日本語、英語の３カ国語で製作された。

ザ・ピンクフォン・カンパニーは「キキとポップ」について、「ベイビーシャーク（サメのかぞく）」や「べべフィン」などに続く次世代知的財産（ＩＰ）だとし、韓国と日本を代表するコンテンツ企業のコラボレーションという点で注目されると紹介した。日本に法人を設立し、事業基盤を強化してきた同社は今年４月にＴＢＳと戦略的パートナーシップを締結した。

「キキとポップ」は３１日に動画投稿サイト「ユーチューブ」で英語版が先行配信される。来年はＴＢＳでも放送される予定だ。

ザ・ピンクフォン・カンパニーは「キキとポップ」のユーチューブでの配信を皮切りに玩具、出版、音源、公演など関連ＩＰ事業を多角的に展開していく計画だ。