韓国大統領室　トランプ氏の原潜承認を「歓迎」

【慶州聯合ニュース】韓国大統領室は３０日、トランプ米大統領が韓国の原子力潜水艦建造の要請を承認したことについて、「政府はトランプ大統領の決定を歓迎する立場だ」と表明した。キム・ナムジュン報道官が同日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の開催地、慶州で行った定例会見で述べた。

トランプ氏は同日、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「韓米軍事同盟はいつになく強固だ」と投稿し、韓国側の要請を承認する意向を示した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は前日に慶州で行われた韓米首脳会談で、原子力潜水艦の建造を許可するよう求める趣旨の要請を行ったが、トランプ氏がこれに応えた形だ。

キム報道官は「今回の会談で、米国は韓国の原子力潜水艦建造の必要性について積極的な支持を表明した」とし、「トランプ大統領の決定は、韓国防衛におけるわが軍の主導的な役割の拡大に大きく寄与するだろう」と強調。その上で「今後、この事案を進める過程で米国と緊密に協力していく」と述べた。

一方、前日の会談で李大統領が原子力潜水艦の問題を取り上げた際、トランプ氏に対し「以前に十分に詳しい説明ができず、誤解があったようだ」と述べたことについて、キム報道官は「先のワシントンでの首脳会談でもこのテーマを議論した。当時は十分説明する時間がなかったという意味であり、意見の相違があったわけではない」と説明した。