トランプ氏　李大統領は「関税交渉よくやった」＝会談後に賞賛

【慶州聯合ニュース】トランプ米大統領が２９日に開かれた韓米首脳会談とその後の夕食会で、李在明（イ・ジェミョン）大統領と韓国について「関税交渉を最もよくやったリーダーであり国家」と述べたことが分かった。大統領室のキム・ナムジュン報道官が３０日の記者会見で明らかにした。

キム報道官によると、トランプ氏は昼食を兼ねた首脳会談の際に李大統領に「必要なものがあればいつでも言ってほしい」「何が必要か」と伝え、「（李大統領は）誇らしい大統領」と繰り返し言及した。２９日に妥結した韓米関税交渉が韓国にとっても良い結果となったことを強調したものとみられる。

トランプ氏は夕食会でも各国の首脳の前で李大統領を賞賛し、首脳会談の冒頭発言で原子力潜水艦の導入に触れたことも評価した。

李大統領はトランプ氏に国民勲章の最高位「無窮花大勲章」を授与し、新羅の都が置かれた慶州で発掘された国宝の金冠のレプリカを贈呈。トランプ氏からは返礼品として特別な印章入りの野球用具などが贈られた。トランプ氏は贈り物に喜ぶ姿を見せ、大統領専用機で直接持ち帰りたいと述べたという。

キム報道官は、李大統領が首脳会談を終えた後、側近たちに「国力を育てなければならない」としながら「トランプ大統領はすごい交渉家」と語ったと伝えた。

また、前日の韓米首脳会談、この日の米中首脳会談、来月１日の韓中首脳会談と韓国で相次いで会談が開かれることは「世界が注目する新たな秩序の道しるべになるだろう」とし、「韓国は懸け橋としての役割を忠実に果たす」と強調した。