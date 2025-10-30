李大統領　高市首相と初の首脳会談＝「いつにも増して協力すべき」

【慶州聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は３０日、南東部・慶州で日本の高市早苗首相と初の首脳会談を行った。

高市首相はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、３０日から１１月１日の日程で韓国を訪問した。

李大統領は「激変する国際情勢と通商環境の中で韓国と日本は隣国であり、共通点が多い両国はいつにも増して未来志向的な協力を強化しなければならない」と述べた。また、「両国は多くの共通点を持っている。互いの経験を共有し、協力していけば、国内問題だけでなく、国際問題も解決していくことができるだろう」との考えを示した。

高市首相が２１日に行った就任記者会見で、韓国は日本にとって非常に重要な隣国であり、韓日関係を未来志向で安定的に発展させたいと述べたことに言及し、「全面的に同感だ。それだけでなく、私が普段言っていた言葉と驚くべきことに一文字も違わず同じだ」と強調した。

また、「日本初の女性首相だとうかがった」として、「われわれも特別な意味を与えている」と祝意を示した。

そのうえで、「両国は数千年前から人と技術、思想と文化の交流を続けてきた」として、「慶州は総理の故郷である奈良のように、古代の東アジアの人的、文化的な交流を花咲かせた中心地だ」と紹介。「この場が韓日の深い絆を改めて確認し、未来へつなげる良いきっかけになることを期待する」と述べた。