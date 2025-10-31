ＡＰＥＣ首脳会議きょう開幕　世界が慶州に注目

【慶州聯合ニュース】韓国南東部・慶州で３１日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開幕する。１１月１日まで。慶州がアジア太平洋地域の協力の象徴として位置づけられる機会になるとみられる。

会場の慶州和白コンベンションセンター（ＨＩＣＯ）の周辺では会議を前に緊張が高まっている。

２７日から最終高級実務者会合（ＣＳＯＭ）や最高経営者（ＣＥＯ）サミット、閣僚会議などが開かれており、会場周辺は報道関係者などで混雑が続いている。

午前１０時に始まる首脳会議には李在明（イ·ジェミョン）大統領、中国の習近平国家主席、日本の高市早苗首相など２１の加盟国・地域の首脳らが出席する。アジア太平洋地域の「貿易と投資増進および統合」がテーマだ。

午後６時には慶州ラハンホテルで夕食会が開かれる。夕食会ではＡＰＥＣ首脳会議の広報大使を務めるＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）のＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）が公演を行う。

今回のＡＰＥＣ首脳会議に合わせ、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）などグローバル企業のトップらも慶州を訪れた。

また２０カ国・地域から約１０００人の報道関係者が慶州を訪れ、取材を繰り広げた。

会場周辺では厳重な警備が続いている。警察関係者は「各国首脳の安全を最優先にし、１件たりとも突発状況も起こさないという覚悟で臨んでいる」とし、「国際行事にふさわしい秩序と市民協力が実現されている」と話した。