無窮花大勲章と金冠贈った李在明大統領、トランプ大統領の返礼は野球ボールとバット

韓米首脳会談を終え30日に帰国する米国のトランプ大統領は李在明（イ・ジェミョン）大統領に自らの印章が押された野球ボールとバットをプレゼントした。トランプ大統領は前日に李在明大統領から無窮花大勲章と天馬塚金冠のレプリカをプレゼントされたが、今回はこれに対する返礼のようだ。

韓国大統領室のキム・ナムジュン報道官は同日「トランプ大統領は李在明大統領に野球用品をプレゼントした。ボールにはトランプ大統領の印章が、バットにはワシントン・ナショナルズのディラン・クルーズ選手の直筆サインが刻まれていた」と明らかにした。韓国大統領室が公開した写真にはバットとボールが長い箱に入っていた。米国側は今回のプレゼントについて「米国人宣教師が初めて韓国に野球を紹介し、そこから始まった韓米両国の文化面における深いつながりと共通の価値を象徴するもの」と説明したという。キム・ナムジュン報道官が明かした。

トランプ大統領は前日、李在明大統領から無窮花大勲章と新羅天馬塚金冠のレプリカがプレゼントされ非常に喜んでいたという。トランプ大統領はこれらを大統領専用機のエア・フォース・ワンに運ぶよう韓国側に要請した。通常だと首脳同士のプレゼントは再包装し外交手続きを経て送られるが、トランプ大統領は帰国の際に自ら持ち帰る意向を示したようだ。キム・ナムジュン報道官は「トランプ大統領はオーバル・オフィス（ホワイトハウス執務室）のどこに設置するかすでに決めたと聞いた」とも伝えた。

トランプ大統領は慶州ヒルトンホテルで休憩中にチーズバーガーを注文したという。トランプ大統領は前日に李在明大統領と昼食会を兼ねた首脳会談を終えた後、ホテルの客室に戻るとすぐルームサービスにチーズバーガーを注文した。トランプ大統領はチーズバーガーに「アメリカン・チーズ」の使用とケチャップをたくさん入れることを求めたという。ホテル関係者が伝えた。昼食会のメニューは韓国の海産物、カルビチム、ブラウニーなど「韓食3コース」だった。トランプ大統領はホテルの部屋でチーズバーガーを食べて2時間ほど休息を取り、その後李在明大統領主催の特別夕食会に出席した。

