韓国軍の軍事偵察衛星５号機　来月２日に米国で打ち上げへ＝北の挑発探知強化

【ソウル聯合ニュース】韓国国防部は３１日、軍事偵察衛星５号機を来月２日午後２時（日本時間）に米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げる予定だと発表した。

韓国軍は朝鮮半島と周辺地域の映像情報を収集するため５基の軍事偵察衛星を導入する「４２５事業」を推進している。同部は、５号機の打ち上げに成功すれば計５基の偵察衛星を運用して北朝鮮の挑発の兆候をより迅速かつ正確に識別できるようになると説明した。

これにより、韓国は先制打撃、迎撃、報復攻撃からなる独自の防衛体制「韓国型３軸体系」の基盤となる戦力を確保し、北朝鮮のミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーンを強化することになる。

４２５事業は電子光学・赤外線（ＥＯ・ＩＲ）衛星１基（１号機）と合成開口レーダー（ＳＡＲ）衛星４基（２～５号機）の計５基の偵察衛星を配備する。

１号機は２０２３年１２月に打ち上げられて昨年８月に戦力化され、２号機は昨年４月に打ち上げられて今年６月に戦力化された。３号機は昨年１２月に打ち上げられて今年７月に戦力化され、４号機は今年４月に打ち上げられて試験評価後の結果判定を待っている。

偵察衛星５基の実戦配備が完了すれば、北朝鮮の特定の標的を２時間単位で監視・偵察できるようになるという。