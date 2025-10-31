李大統領支持率　１ポイント上昇の５７％＝与党４１％・最大野党２６％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが３１日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は５７％で、前週の調査に比べ１ポイント上昇した。「うまくできていない」と回答した人は前週の調査と同じ３３％だった。

調査は２８～３０日に全国の１８歳以上の１００２人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が２３％で最も多かった。次いで「経済・国民生活」（１８％）、「全般的によくやっている」（８％）、「意思疎通」（７％）などが挙げられた。

否定的に評価した理由は「外交」と「不動産政策・融資規制」がそれぞれ１２％で最も多く、「道徳性の問題・資質不足」（１０％）、「経済・国民生活」（９％）、「親中政策・中国人団体旅行客のビザ（査証）免除」（７％）が続いた。

韓国ギャラップは、肯定的評価と否定的評価のいずれも「外交」が最も多かったことについて、南東部・慶州で行われているアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議と韓米関税交渉の妥結に対して相反する見方が存在することを示していると分析した。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より２ポイント下落した４１％、保守系最大野党「国民の力」は１ポイント上昇した２６％だった。「祖国革新党」と「改革新党」の支持率はそれぞれ３％、「進歩党」は２％だった。