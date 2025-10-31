英ボディーランゲージ専門家「トランプ大統領は金冠に本当に興奮したようだ」　韓米首脳会談

米国のトランプ大統領は29日の韓米首脳会談後、李在明（イ・ジェミョン）大統領から「新羅金冠」がプレゼントされ大韓民国の最高勲章「無窮花大勲章」が授与されたが、その際に自らの感情を抑え切れなかったようだ。英国のボディーランゲージ専門家が分析した。

【写真】「金冠に本当に興奮した」トランプ大統領からの返礼品

英国のザ・ミラーは29日「トランプ大統領は金冠をプレゼントされた際、未来を想像して喜んでいた」と報じ、専門家のジュディ・ジェームズ氏の分析を紹介した。

ジェームズ氏は「彼はプレゼントを受け取った瞬間、金冠から目を離さなかったが、この行動はプレゼントが本当に気に入ったときに示される典型的な反応だ」とした上で「トランプ大統領は金冠をじっと見つめながら、その時から『いつ、どこにこれを使えるか』を想像したようだ」との見方を示した。

ジェームズ氏はトランプ大統領の表情とジェスチャーからも喜びが見て取れると分析した。「唇は閉じられていたが、体を左右に少し回転させた。これは喜びと興奮が抑えられたことを示す身体的なシグナルだ」と説明した。

ジェームズ氏は「トランプ大統領は最後は喜びを隠せなかった」として「彼の表情は明るくなり、心からの笑みに変わった。プレゼントを渡した李在明（イ・ジェミョン）大統領に腕を回す『部分的抱擁』も示した。これは完全に抱擁したい欲求を抑えたジェスチャーだが、同時に心から感謝する温かい思いの表現だ」との見方も示した。

トランプ大統領は同日慶州国立博物館で執り行われた勲章授与式で「この金冠は本当に特別だ」「無窮花大勲章は本当に美しい。今すぐにでも着用したい」と述べた。トランプ大統領は無窮花大勲章が授与された最初の米国大統領となった。

