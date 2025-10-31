韓国の原潜保有計画　中国のけん制に「ＮＰＴに違反しない」

【ソウル聯合ニュース】韓国の外交部当局者は３１日、李在明（イ・ジェミョン）大統領がトランプ米大統領との会談で原子力潜水艦の建造を認めるよう要請し、トランプ大統領が承認したことを巡り、中国側が「核不拡散義務」に言及したことについて、「私たちが開発・運用を進めるのは通常兵器を搭載した原潜であり、核拡散防止条約（ＮＰＴ）に違反しない」と述べた。

核兵器を保有するのではなく、動力源に原子力を使う潜水艦の保有であるため、核の不拡散問題とは無関係との認識を示したものとみられる。

同当局者は「韓国はＮＰＴの義務を完全に履行している」として、「ＮＰＴを尊重しながら、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と協力していく」と明らかにした。

李大統領は２９日に開催されたトランプ大統領との会談で、「ディーゼル（エンジンの）潜水艦は潜航能力が劣るため、北や中国の潜水艦に対する追跡活動が制限される」として、原潜への燃料供給を認めるよう要請。トランプ大統領は３０日に自身のＳＮＳに韓国の原潜建造を承認したと投稿した。

これに対し、中国外務省の郭嘉昆報道官は３０日の記者会見で、「中国は韓米両国が核不拡散義務を実質的に履行し、地域の平和や安定を促進することを望んでおり、その反対の行動を取らないことを望む」と述べた。