エヌビディアが韓国にＧＰＵ２６万枚供給へ　サムスンなどと「ＡＩ同盟」

【慶州聯合ニュース】米半導体大手エヌビディアが、韓国企業４社（サムスン電子、ＳＫグループ、現代自動車グループ、ネイバークラウド）に計２６万枚、最大１４兆ウォン（約１兆５１２０億円）規模の画像処理半導体（ＧＰＵ）を供給する。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が３１日、韓国南東部・慶州で開催されたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）ＣＥＯサミットの特別セッションで大規模な協力計画を発表した。

これにより、韓国は世界的に品薄となっているＧＰＵを優先的に確保し、エヌビディアの人工知能（ＡＩ）インフラネットワークに参加することで自国内のデータなどを活用して自国内でＡＩを開発・運用するソブリン（主権）ＡＩの構築に弾みがつくとの見方が出ている。

エヌビディアは韓国企業と次世代通信規格（６Ｇ）、医療、量子コンピューターなどの部門でも幅広く協力する計画だ。

◇最新ＧＰＵ「ブラックウェル」優先供給 「ＡＩファクトリー」設立へ

業界によると、エヌビディアは前日、国内外のメディア向けに開いたオンライン事前記者会見でこのような内容を盛り込んだ「韓国インフラ・技術発展ＡＩイニシアチブ」を発表した。

韓国はエヌビディアの最新ＧＰＵ「ブラックウェル」を活用してＡＩインフラを構築し、自動車・製造・半導体・通信など主要産業のＡＩ開発とデジタル転換を加速させる方針だ。

まず、韓国政府は最大５万枚のＧＰＵを導入し、企業と産業のＡＩ開発を支援する計画だ。サムスンとＳＫグループ、現代自動車グループはそれぞれ最大５万枚、ネイバークラウドは６万枚のＧＰＵを導入する。

エヌビディア側は、韓国が保有するＧＰＵの数量は６万５０００枚から３０万枚以上になるとして、世界レベルのＡＩリーダーになる基盤が整ったと評価した。

ハイパースケーラー（大規模ＡＩデータセンター運営企業）を中心にＧＰＵの需要が供給を上回っており、韓国へのＧＰＵ供給に時間を要する可能性があるが、エヌビディアは韓国政府と企業にＧＰＵを優先的に供給する方針だ。

供給されるＧＰＵは最新の「ＧＢ２００グレースブラックウェル」が中心で、総費用は計１０兆～１４兆ウォンと推定される。

今回の協力は、単なるハードウエアの取引を越えた「プラットフォーム同盟」という点で意義がある。

政府と企業はＧＰＵだけでなくエヌビディアのさまざまなプラットフォームを活用し、「ＡＩファクトリー」の構築に乗り出す。

エヌビディアが掲げる概念であるＡＩファクトリーは、一般的なデータセンターとは異なり、知能（インテリジェンス）を生産する場所だ。

半導体製造企業からＡＩインフラ企業への進化を宣言したエヌビディアは、各国のソブリンＡＩ構築を支援している。同社が韓国をＡＩインフラ構築の中核拠点に指名したのは、半導体・製造・通信・ゲーム・ＡＩスタートアップなど強固なバリューチェーンとＡＩインフラを実際の産業に適用できる市場という点が作用したと分析される。

◇サムスンが半導体生産を知能化 政府・現代自は「フィジカルＡＩ」に投資

サムスンはエヌビディアと５万枚のＧＰＵを搭載した業界最大規模の「半導体ＡＩファクトリー」を構築し、ＡＩ基盤の製造革新を推進する。

また、オープンソースを基盤とする大規模言語モデル（ＬＬＭ）「Ｎｅｍｏｔｒｏｎ」「ＣＵＤＡ－Ｘ」や「Ｏｍｎｉｖｅｒｓｅ」など、エヌビディアの多様なプラットフォームを活用。半導体の製造速度と収率を改善するデジタルツインも構築中だ。

ロボティクスプラットフォームの「Ｃｏｓｍｏｓ」「Ｉｓａａｃ」を利用した次世代家庭用ロボットの開発にも着手した。

サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長は、両社の協力に関して「今後もエヌビディアと共に変化を主導し、未来のための新たな標準と革新をもたらす」と述べた。

ＳＫグループもエヌビディアのＧＰＵを活用したＡＩファクトリーを設計する。

半導体の研究と生産、クラウドインフラの発展を目標に、デジタルツインとＡＩエージェントの開発を促進する方針だ。

現代自動車はエヌビディアと「ＡＩ基盤モビリティー」を駆動させるＡＩファクトリーを構築する。

５万枚のＧＰＵを搭載したＡＩファクトリーで自動運転車、スマートファクトリー、ロボティクス分野の巨大モデルを訓練し、ＡＩ転換に弾みをつける。

また、現代自動車は国内のフィジカルＡＩ分野拡大に向け、政府と共同で３０億ドル（約４６３０億円）を投資する。

◇韓国企業と研究機関 ６Ｇ・量子コンピューター分野で協力へ

ＬＧグループもロボティクスや医療分野でエヌビディアとパートナーシップを結ぶ。

両社はロボティクス技術を発展させ、ＬＧ ＡＩ研究院の超巨大ＡＩモデル「エクサウォン」を活用してスタートアップ企業と学界によるがん診断の研究を支援する予定だ。

エヌビディアはＬＧ ＡＩ研究院、ネイバークラウド、ＮＣＡＩ、ＳＫテレコム、アップステージとソブリンＬＬＭを開発するほか、サムスン電子、ＳＫテレコム、ＫＴ、ＬＧユープラス、延世大と共同でＡＩネーティブ（内蔵）６Ｇ無線ネットワーク、ＡＩ無線ＲＡＮを開発する。

エヌビディアは「ネットワークは全ての国の中核インフラであり、経済全体のデジタル神経網」として「６Ｇは通信産業を根本的に変え、シリコン（半導体）からソフトウエアまでの全プロセスがＡＩネーティブ形態で作動するだろう」と説明した。

またエヌビディアは韓国科学技術情報研究院（ＫＩＳＴＩ）と「量子コンピューティング研究センター」を設立し、韓国のスーパーコンピューターを基盤としたハイブリッド量子コンピューティング研究も推進する。