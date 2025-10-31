李大統領　エヌビディアＣＥＯと面会＝ＡＩ大国飛躍へ協力要請

【慶州聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は３１日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の開催地、南東部・慶州で米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と面会した。李大統領は韓国がＡＩ（人工知能）大国になるためのエヌビディアの協力を要請し、フアンＣＥＯは「ＡＩの未来を韓国と共に作ることになり非常にうれしく思う」と応じた。大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長が記者会見で伝えた。

李大統領は、韓国政府は世界トップ３のＡＩ大国入りとＡＩを活用して国民により便利な生活環境を提供する「ＡＩ基本社会」の構築を目標に技術開発やインフラ整備に努めているとし、「エヌビディアと韓国企業の緊密な連携はグローバル協力の代表事例になるだろう」と述べた。

フアン氏は韓国のＡＩ産業発展の過程でエヌビディアが協力するとし、「ＡＩインフラ構築、人材とスタートアップ育成、自動運転ロボットなどフィジカルＡＩを含む様々な面で韓国企業と実質的協力を積極的に拡大する」と述べた。

また「米国はソフトウェアに強みがあるが製造業が弱く、欧州は逆に製造業が強くソフトウェアが弱いが、韓国は二つの能力をあまねく備えた」として、韓国がＡＩ分野のリーダーになる可能性は無限大だと評価した。

さらに「今日のエヌビディアを作ったのが韓国だ。私は韓国と共に育ったようなものだ」とし、韓国に対する愛情を示した。