エヌビディアＣＥＯが韓国で講演　ＡＩ主権国へ「飛躍の好機」

【慶州聯合ニュース】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は３１日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ韓国南東部・慶州で開催中のＣＥＯサミットで講演した。フアン氏はソフトウェア、製造業、人工知能（ＡＩ）の３分野で核心技術を持つ国が世界に何カ国あるだろうかと問いかけ、３分野で高い能力を持つ韓国にとって今が飛躍するチャンスの時だと指摘し、「今後韓国はＡＩ主権国家、ＡＩフロンティアになるだろう」と語った。

フアン氏はＡＩとロボット技術を組み合わせた「フィジカルＡＩ」ではソフトウェア、製造業、ＡＩの分野が必要だが韓国はすべて備えていると指摘した。

また「工場全体をロボットで動かし、ロボットが人間と共に働き、ロボットがロボットを操作してモノを生産するのがまさにＡＩの未来だ」とし、この未来像は韓国に莫大な影響と機会を与えるとの見解を示した。

フアン氏はこの日、韓国企業とＡＩ技術開発や製造革新に関するパートナーシップを結んだことについて、韓国の多くの友人とともに韓国にＡＩエコシステムを造成すると述べた。

エヌビディアは同日、韓国政府と韓国企業４社（サムスン電子、ＳＫグループ、現代自動車グループ、ネイバークラウド）に計２６万枚の画像処理半導体（ＧＰＵ）を供給すると発表した。

韓国企業はエヌビディアの最新ＧＰＵ「ブラックウェル」を活用してＡＩインフラを構築し、自動車・製造・半導体・通信など主要産業のＡＩ開発とデジタル転換を加速させる方針だ。

講演でフアン氏はエヌビディアの設立からこれまで約３０年にわたり、韓国が同社と自身を歓迎してくれたとして謝意を示し、韓国と韓国企業は自身が歩んできた道のりのパートナーであると強調した。