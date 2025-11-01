記事入力 : 2025/11/03 08:40

宝石店で2人組の女が金の指輪を偽物にすり替え、防犯カメラが捉えた犯行の一部始終　／インド

▲イラスト＝UTOIMAGE
▲イラスト＝UTOIMAGE

【NEWSIS】インドの宝石店で、2人組の女の窃盗犯がショーケースの金の指輪を偽の指輪にすり替える様子が監視カメラに捉えられ、映像が拡散されて話題になっている。

　インドの地元メディア「フリープレス・ジャーナル」が10月26日（現地時間）、報じた。それによると、事件はインド・デリーのラグスミ・ナガル地区で白昼に発生。宝石店で客を装った女2人が犯行に及び、その一部始終が監視カメラに捉えられていた。

【写真】店員が目を離した隙に指輪をすり替えようとする2人組の女

　動画を見ると、客で混雑する宝石店で、客のふりをした2人の女がショーケースの前に座って指輪を見ている。

　店員が指輪を見せた後、一瞬目を離した隙に、女のうち1人がすかさず手にはめていた偽の指輪をショーケースの金の指輪と交換する。隣にいたもう1人の女はこっそり金の指輪を受け取ってバッグに隠している。

　その後、女たちは何事もなかったかのように話をしながら偽の指輪をショーケースに入れる。

　犯行の様子が映った動画がSNS（交流サイト）で拡散されると、ネットでは「この手つきを見ると、初めての犯行じゃないのは明らかだ」「最近は小さな店にも監視カメラがあるのに、ばかみたいだ」「本当に誰も見ていないと思ったのか」などの反応が相次いだ。

　現時点で、女たちの身元や処罰の有無については公表されていない。しかしネットでは「犯行の手口が手慣れたものであることから、過去にも類似の犯行に及んでいたのではないか」などとして徹底的な捜査を求める声が上がっている。

カン・セフン記者

NEWSIS／朝鮮日報日本語版
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲イラスト＝UTOIMAGE
  • 宝石店で2人組の女が金の指輪を偽物にすり替え、防犯カメラが捉えた犯行の一部始終　／インド

right

あわせて読みたい