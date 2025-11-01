唯一の証拠は1万円のオンライン占い…夫の不倫を疑う妻が告訴　／中国・安徽省

【NEWSIS】中国で、安徽省に住む女性が「オンライン占い」で運勢を見てもらったことがきっかけで夫の不倫を疑い、警察に通報するという驚きの事件が発生した。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが10月27日、報じた。それによると、安徽省蕪湖市に住むこの女性は、10月22日、自身の夫を不倫の疑いで告訴したという。

女性が提示した唯一の証拠は、料金が500元（約1万700円）のオンライン占いだった。

事件を担当した警察によると、占い師が「夫が別の女性とホテルに泊まった」と言ったという。

女性は「お金を払って占ってもらったのだから、間違えるはずがない」と占い師の言葉をそのまま信じ、不倫の疑いで警察に通報した。

女性の夫は「妻が早朝から、その占い師にひっきりなしに電話を掛けていた。こんな生活には到底耐えられない」と警察に助けを求めた。

警察は最終的に女性の行動に非があるとして、夫婦の対立を仲裁したという。

事件は現地のSNS（交流サイト）で大きな話題になった。ネットユーザーらは「夫は本当に悔しいだろう」「妻と離婚すべき」などの反応を示した。

一方で「妻が自白を望んでいるのかもしれない」「本当に浮気したのなら、和解して償うべき」などと妻を擁護する声もあった。

カン・セフン記者