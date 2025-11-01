Kリーグ：PK失敗後に人種差別的な書き込み殺到、ブラジル人選手（29）が涙

韓国プロサッカー「Kリーグ1」FC安養所属のFWモタ（Bruno Mota、29）＝ブラジル＝が人種差別的なメッセージに涙をこぼした。

FC安養は動画共有サイト「ユーチューブ」公式チャンネルで、「第34節ピッチ・カメラ」というタイトルの動画を28日に公開した。この動画には、25日に光州ワールドカップ・スタジアムで行われた「ハナ銀行Kリーグ2025」第34節（ファイナルラウンド）、光州FCとのアウエーゲームにおける選手たちの姿が写っていた。

同日の試合は0－1でFC安養が負けた。前節でマルチゴールを記録し、最優秀選手（MVP）に選ばれたモタはこの日、0－1でリードされていた状況でペナルティーキック（PK）のチャンスをつかんだが、ミスを犯した。この敗戦によりFC安養はファイナルB最上位7位の座を光州FCに明け渡し、8位（勝ち点42）に下がった。

試合が終わった後、MFの金甫炅（キム・ボギョン）は「モタは今、（PK失敗により）胸を痛めている。我々がモタに『ミスをした』と言わなかったことを、モタも分かっているだろう。我々が外国人選手たちとこうして一緒にいることができて幸せに思っている事実を、君たちは知らないかもしれない。少しの間忘れているかもしれない。君たちのサッカー人生でこれほど良い選手に会えなかったかもしれない」とモタを慰めた。

その上で、「私はPKのチャンスが来た時、蹴りたくなかった。外したこともあるし、その時の気持ちも分かるからだ。だが、モタは責任感を持って蹴った。外した時の試合状況よりも、そういう時の気持ちを私は誰よりもよく知っている。PKを蹴った選手たちはその重みをよく知っているだろう。だから今、モタが胸を痛めていることを我々はみんな感じなければならない。今、そばにいるチームメートたちが本当に大切だということを、あらためて感じなければならない」と強調した。

次に、うなだれたまま涙を流すモタの姿が出てきた。モタが顔を上げると、その目は充血して真っ赤になっていた。モタは大きなショックを受けている様子で、口とあごを震わせていた。チーム関係者は字幕で「今（モタが）泣いているのはそのためではなく、交流サイト（SNS）『インスタグラム』にアンチコメントが多数書き込まれ、人種差別的なメッセージを受けたためだ」と説明した。

金甫炅は「泣くな、モタ。大丈夫だ、モタ。知らない人のことは気にせず、近くにいる人のことだけ気にすればいい」と慰めた。他のチームメートたちもモタの背中をさすって励ました。

その後、モタはインスタグラムを通じてファンに「今日の試合でPKを失敗してしまい、心よりおわびします。試合結果に対する責任を痛感し、二度とこのようなミスが発生しないように一層努力します」と頭を下げた。

その上で、「応援メッセージを送ってくださったすべての方々に心から感謝しています。そして、人種差別的表現で私を不快にさせた方々にも、神様の祝福がありますように」と語った。

キム・ガヨン記者