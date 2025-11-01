ソウル大公園の障害者用駐車スペース脇の歩道に駐車、マナー違反に批判殺到

遊園地の駐車場で、障害者専用駐車空間を避けて歩道などに止めてある車の様子がキャッチされた。

最近、あるオンラインコミュニティーに「ソウル大公園駐車場、良識ない駐車の様子」というタイトルのコンテンツが掲載された。

添付の写真には、数台の車が障害者専用駐車区域近くの歩道や花壇などに並んで止まっている様子が収められている。障害者専用駐車区域だけをギリギリ避けて「小ざかしい駐車」をしているわけだ。

写真が撮影された場所は、ソウル大公園正門の主出入り口近くに別途用意されている障害者専用駐車空間と推定される。

コンテンツの作成者は「ソウル大公園入り口から最も近い駐車場だが、全く管理がなされていない」と指摘した。

障害者車両の駐車を妨害するこうした駐車は、追加の過料対象になることもあり得る。

障害者専用駐車区域に違法駐車した場合、駐車違反の過料10万ウォン（約1万700円）が賦課されるが、障害者駐車区域の前に車を止めたり物を積んで駐車を妨げたりといった、故意による障害者駐車区域での駐停車妨害行為に対しては過料50万ウォン（約5万3500円）が賦課されることもあり得る。

インターネットユーザーたちは「通報対象だ。国民が通報すべき」「安全申聞鼓（民願・腐敗通報などのオンライン申請窓口）が早く復旧する必要がある」などの反応を見せた。

キム・ジャア記者