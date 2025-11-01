高市首相　韓国との関係発展に期待＝「未来志向で安定的に」

【慶州聯合ニュース】高市早苗首相は１日、訪問先の韓国南東部・慶州で記者会見を開き、韓国との関係について、「国交正常化以来これまで築かれてきた関係を基礎に日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことを確認した」と述べた。

高市首相はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、同地を訪れた。１０月３０日には韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と就任後初めての首脳会談を行った。

高市首相は李大統領との会談で、首脳が相互訪問する「シャトル外交」の実施を含め、今後も両政府間で緊密に意思疎通を行っていくことで一致したと説明。両国の交流に関する質問を受け、国民同士の交流は両国関係の安定的な発展につながるとして、「近年は地域と世代を問わず、さまざまな交流が行われており、日韓の良好な関係を支えている」と評価した。

また、自身の地元である奈良市と慶州市は姉妹都市提携を結んでいると紹介し、「最近、地方自治体同士の連携は人口減少をどう解決するかなど、それぞれが直面する共通の課題に関する知見を共有する形で進められている」と言及。「（自治体同士が）発展的な議論をできるというのは交流を深めることになる」として、「日韓関係を未来志向で安定的に発展させていきたい」と改めて強調した。