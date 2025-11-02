韓国・シンガポール　「戦略的パートナー関係」に引き上げ＝オンライン詐欺などに共同対応へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２日、ソウルの大統領室庁舎でシンガポールのローレンス・ウォン首相と首脳会談を行った。両首脳は会談後、共同記者会見を開き、両国関係を「戦略的パートナー関係」に引き上げ、安全保障や経済など多方面で協力や連携を強化することで合意したと明らかにした。

李大統領は「世界成長と繁栄を支えてきた国際秩序が揺らぐ中、気候変動や国を超えた犯罪のような世界の挑戦課題の前で、両国の戦略的協力が重要であるとの意見で一致した」として、「こうした共通認識に基づき、『戦略的パートナーシップ』を結んだ」と述べた。

両国は戦略的パートナー関係に基づき、変化する経済・安全保障環境に対応するとともに、先端技術協力をさらに強化し、人的交流も拡大することを確認した。

安全保障分野では、防衛産業技術の共同研究を拡大し、オンライン詐欺など国境を越えた犯罪の根絶に向け、先進的なデジタル・金融インフラを活用した政策的な協力や法執行の連携を強化することで一致した。

ウォン首相は「デジタル安全保障に力を入れ、保健やその他の先端技術分野で公共サービスを拡充する方策を互いに学ぶことにした」と明らかにした。李大統領は「これに加え、シンガポールの防衛物資調達の多角化に韓国が積極的に協力する意思を伝えた」と表明した。

経済協力を巡り、李大統領は「シンガポールに対する済州島産牛肉や豚肉の輸出で合意した」として、「シンガポールの検疫は厳しいことで知られるが、今回の合意を通じ、韓国農食品の世界市場進出が一層活発になると思う」と期待を示した。

会談に合わせ、人工知能（ＡＩ）など先端技術の共同研究や企業の交流活性化に関するデジタル協力了解覚書（ＭＯＵ）や物流・海運産業協力に関するＭＯＵ、文化・スポーツ交流に関するＭＯＵなどが締結された。

李大統領は「域内の平和や安定のための協力について幅広く意見交換した」とし、「ウォン首相は朝鮮半島の平和や共同成長の新時代に向けた韓国政府の努力を全面的に支持した」と明らかにした。