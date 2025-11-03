共同声明が出せなかった韓中首脳、中国は北朝鮮の核開発を擁護し始めたのか【11月3日付社説】

李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席は1日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）が開催された慶州で97分にわたり首脳会談を行った。韓国での韓中首脳会談は2014年の朴槿恵（パク・クンヘ）大統領（当時）と習主席の会談以来11年ぶりだ。北朝鮮、中国、ロシアの関係強化が進む中、今回の首脳会談で対話ルートが開かれ、関係正常化に向けて動き出した点は大きく評価できる。

【写真】韓国側が習近平主席にプレゼントした最高級囲碁盤セットと螺鈿細工の盆

韓国大統領室によると、会談で両首脳は安全保障や経済分野での懸案について幅広く意見を交換し、特に中国が西海に設置した構造物、ハンファオーシャンに対する制裁、限韓令（韓流禁止令）、韓国の原子力潜水艦なども議題に上ったという。また李在明大統領は習主席に対し、北朝鮮との対話再開に向け中国に一定の役割を果たすよう要請し、習主席はこれに応じたという。ボイスフィッシングやネット詐欺対策での協力、通貨スワップ契約など国民生活や経済分野での懸案についても一部で成果が見られた。来年は中国でAPECが開催されるため、その際に再び韓中首脳会談が行われる見通しだ。THAAD（在韓米軍の高高度防衛ミサイル）配備や厳しい国際情勢などの影響で不十分だった対話を一気に再開する機会が到来したといえる。

ただし最大の懸案である北朝鮮の非核化問題について両首脳は深く議論したのか明らかにされていない。また合意文書の発表もなく共同記者会見も行われなかった。会談に同席した中国の王毅外相は北朝鮮の核問題について「これまで多くの変化があり、条件も変わったため、さまざまな形のアプローチが必要だ」という趣旨の発言を行ったという。中国での報道を見ても北朝鮮の非核化関連のニュースはない。北朝鮮、中国、ロシアの関係強化の流れを受け、中国は北朝鮮の非核化を放棄した可能性もささやかれている。

北朝鮮の非核化は確かに困難だが必ず実現しなければならない。中国は北朝鮮が4回目の核実験を行った直後、核問題の解決策として非常に消極的ではあるが「北朝鮮の挑発と韓米合同軍事演習の同時中断」を提案したことがある。これは「双中断」と呼ばれた。たとえこれと同じレベルであっても、中国が国内外に解決策を発表するよう韓国も説得を続けていかねばならない。

安全保障上の新たな懸案として浮上している中国の西海構造物問題についても具体的な発表はなかった。限韓令解除も期待されたが、これも特別な動きはなかった。これらの問題は今後、大きな対立の火種になる可能性が高い。北朝鮮と中国の関係強化をけん制し、中国との交流を活性化するためにも、これら直接的な懸案は決して顔を背けるのではなく、より積極的に話し合って解決を目指さねばならない。