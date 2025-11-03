尹前大統領母校の文化祭で「尹アゲイン！」と叫んだラッパー、批判殺到で謝罪

韓国のラッパー、チョン・サンスさん（41）がソウル冲岩高等学校の学園祭で、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領を支持するシュプレヒコールを上げて物議を醸した件について、「してはならない政治的発言をした」として謝罪した。

チョン・サンスさんは1日、交流サイト（SNS）「インスタグラム」に謝罪動画を掲載し、問題となった状況に至った経緯を説明し、頭を下げた。チョン・サンスさんは「10月31日、冲岩高校の学園祭でステージの進行中、その場でしてはならない政治的発言をした」「校長先生をはじめとする教職員の皆さん、そして生徒たちにまでご迷惑をおかけしたことについて、非常に申し訳なく思っている」と謝罪した。

そして、「私は普段から政治的に左とか右とかいう立場を取っておらず、実際に、政治についてそれほどよく知っているわけでもない」「生徒をステージの上に呼んで、インタビューをしていた際にその名前が出てきた。私としては面白いレクリエーションのような時間にしようとして興奮したあまり、してはならないコメントが出てしまったようだ」「100回、いや1000回の過ちだ。すべての非難は私に向けてほしい。全責任は私が取る」と言った。

チョン・サンスさんは動画と共に公開した謝罪文にも、「公の場で不適切な政治的発言をした」「学園祭を楽しもうとしている生徒たちがいる場で、決してしてはならない発言だったのにもかかわらず、私の至らなさにより大きな失望をさせてしまい、おわび申し上げる」と書いた。また、「私の発言は学校側の関係者の方々と相談したものではない。単に私の個人的発言だ」「私の過ちは他の弁明では覆い隠せないことを知るに至った。あらゆる非難は学校ではなく私にしてほしい」とも述べた。

今回の騒動は、チョン・サンスさんが先月31日に掲載した冲岩高校の学園祭のステージ動画がインターネット・コミュニティー・サイトや交流サイト（SNS）上で拡散されて起こったものだ。動画には、チョン・サンスさんがある生徒をステージの上に呼び、「冲岩高校の自慢は何？」と聞くと、生徒が「尹錫悦」と答える様子が写っている。冲岩高校は尹前大統領の母校だ。これに対して、チョン・サンスさんは「俺もその言葉を言わないように我慢していた。じゃあ俺も言ってしまおう」と言った上で、「尹アゲイン」と2度叫んだ。「尹アゲイン」は尹前大統領の再執権を願う支持者たちのシュプレヒコールとして知られている。

これを見たネットユーザーの間からは「不適切な行動だ」という批判が相次いでいる。否定的な反応が増えるや、冲岩高校の生徒会側は「該当の発言は冲岩高校または冲岩祭の見解とは関連がなく、学校や生徒会が要請したり、事前に合意したりした事実は全くない。チョン・サンスさんの個人的な発言だ」「冲岩高校と在校生に対する非難は自制をお願いする」と釈明した。

2009年にデビューしたチョン・サンスさんは音楽専門チャンネルMnetのヒップホップ・サバイバル番組『SHOW ME THE MONEY（ショー・ミー・ザ・マネー）』シリーズを通じて有名になったが、数回にわたり飲酒騒動や暴行事件などを起こしている。2017年には飲酒騒動の末に警察のスタンガンで制圧されて逮捕されており、同年に飲酒運転でも摘発された。また、2018年には暴行容疑で立件されたほか、器物損壊罪・侮辱罪・名誉毀損（きそん）罪・公務執行妨害罪などで罰金刑を言い渡された前科がある。

