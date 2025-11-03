シャワーを出したら熱湯が…ホテルの浴槽で70代男性が死亡　／米カリフォルニア

【NEWSIS】米カリフォルニア州のあるホテルで、70代の男性がシャワーを浴びた際、熱湯でやけどを負い、死亡する事故が発生した。英紙デイリー・メールが10月29日（現地時間）に報道した。

報道によると、米ロサンゼルス出身のテリー・ジョンソンさん（72）は今年5月、孫娘の卒業式に出席するため、カリフォルニア州サンノゼのフェアフィールド・バイ・マリオット・ホテルに宿泊した。

ジョンソンさんはホテルに到着してすぐにシャワーを浴びたところ、カ氏135度（セ氏約57度）に達する熱湯を浴び、全身にやけどを負った。

これはカリフォルニア州の法的制限より約15度高いものだ。

米国消費者製品安全委員会によると、カ氏130度（セ氏約54度）の熱湯にたった30秒でもさらされれば、Ⅲ度熱傷を負う可能性があるという。

ジョンソンさんは浴槽に半分浸かった状態で見つかった。第1発見者で孫のデション・ジョンソンさんは「お湯がとても熱くて浴槽から出すことも難しかった」と語った。

その後、家族は心肺蘇生（そせい）法を試みたが、やけどで皮膚がはがれて容易ではなかったという。

検視官は「ジョンソンさんは体の約30％にひどい熱傷を負い死亡した」と説明した。ジョンソンさんは普段から血圧も高かったとのことだ。

遺族はホテルを相手取り訴訟を起こした。現地の警察と保健当局では事故の詳しい経緯を調べている。

カン・セフン記者